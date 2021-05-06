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Пандемия COVID-19
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Лавров сообщил, что Россия планирует новые поставки "Спутника V" в Армению

В республике сейчас прививки получают медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них в возрасте от 18 до 55 лет

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Россия в ближайшие месяцы планирует новые поставки вакцины "Спутник V" в Армению, прорабатывается возможность поставить 1 млн доз. Об этом сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тыс. доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление 1 млн доз", - сказал он на встрече с и.о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

В Армении уже делают прививки вакциной "Спутник V" после поступления первой партии. Вакцинацию получают медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них в возрасте от 18 до 55 лет. 14 апреля министр здравоохранения республики Анаит Аванесян во время выступления в парламенте страны сообщила о том, что Армения и Россия на высоком уровне достигли соглашения о приобретении Ереваном 1 млн доз "Спутника V".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПандемия COVID-19
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