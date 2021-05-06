В России выявили 7 639 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 639, до 4 855 128. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, уже три дня подряд количество новых случаев в стране не превышает 8 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Алтай (0,01%), в Еврейской автономной области (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 715 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 600 - в Московской области, 211 - в Ростовской области, 144 - в Воронежской области, 126 - в Саратовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 544 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 7 788. Всего уже выздоровели 4 472 338 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 881 пациент в Санкт-Петербурге, 446 - в Московской области, 212 - в Саратовской области, 207 - в Псковской области, 205 - в Ростовской области.

Число летальных исходов возросло на 351 против 360 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 246 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,31%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 12 - в Краснодарском крае, по 11 - в Самарской области и Красноярском крае, 10 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 114, до 1 107 949. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 2 432 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 662, следует из сообщения штаба.

Выписали по выздоровлению 2 056 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 001 798. В настоящее время в столице продолжают лечение 87 489 человек.