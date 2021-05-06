Адвокаты ФБК обжаловали ограничение деятельности, наложенное на него судом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) подали жалобу в Первый апелляционный суд на решение наложить ограничения на его деятельность. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", юристы которой оказывают фонду правовую помощь.

"Старший юрист "Команды 29" Максим Оленичев и адвокат Валерия Ветошкина в качестве представителей Фонда борьбы с коррупцией подали в Первый апелляционный суд общей юрисдикции частную жалобу на решение по делу ФБК", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце апреля Мосгорсуд наложил запреты на действия сотрудников ФБК и Фонда защиты прав граждан (признаны в РФ НКО-иноагентами) до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими. Решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им также запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

"Решение, которое мы оспариваем, по сути, запрещает ФБК как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу. Мы, как юристы, не можем его принять и считаем незаконным. Часть запретов не могла быть наложена судом. Например, по смыслу действующего законодательства, запрет на проведение публичных мероприятий не релевантен для фонда, он не может их организовывать. Поэтому суд вышел за пределы действующего законодательства, что указывает на его желание максимально создать препятствия в деятельности организации", - подчеркнули в "Команде 29".

Московская прокуратура требует суд признать ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" экстремистскими организациями, полагая, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.