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Повторные нарушения выявили в водоохранной зоне реки Дон под Воронежем

Специалисты обнаружили, что компания "Викар" снова разместила навалы размываемых грунтов на берегах реки

ТАСС, 6 мая. Инспекторы выявили повторное размещение размываемого грунта в пределах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны реки Дон в Воронежской области, сообщается в четверг на сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

23 апреля 2021 года Росприроднадзор уже выносил определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении компании "Викар". Компания разместила навалы размываемых грунтов на берегах реки Дон, аналогичное нарушение инспекторы зафиксировали в мае.

"Пятого мая специалисты получили информацию, что на реке Дон происходит разгрузка баржи с двумя корпусами энергетического оборудования на борту. Установлено, что для выравнивания уровня причала и баржи ведется обустройство места выгрузки путем размещения песчано-шлаковой смеси. При этом лица, проводившие работы, допустили размещение песков (размываемый грунт) в пределах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны реки Дон, что является нарушением п. 2 ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Курской АЭС, через Воронежскую область по Дону сплавили два парогенератора для последующей установки на первом энергоблоке станции замещения.

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