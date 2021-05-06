На Кубани приставы вычисляют должников на трассах и предлагают на месте погасить долги

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Судебные приставы Краснодарского края вычисляют на трассах региона с помощью аппаратно-программных комплексов автомобилистов, имеющих задолженности, и предлагают им на месте погасить долги, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ ФССП.

"Судебные приставы края осуществляют дежурства на дорогах во всех муниципалитетах региона: в потоке автомобилей с помощью аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав" фиксируются должники, их останавливают, предлагается погасить задолженность на месте", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального управления ФССП, если выявляются крупные долги, приставы вправе арестовать автомобиль в счет погашения неоплаченной задолженности. Такая мера будет действовать на трассах региона в течение всех майских праздников.