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На Кубани приставы вычисляют должников на трассах и предлагают на месте погасить долги

Согласно данным регионального управления ФССП, если приставы обнаруживают крупную задолженность, они имеют право арестовать автомобиль

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Судебные приставы Краснодарского края вычисляют на трассах региона с помощью аппаратно-программных комплексов автомобилистов, имеющих задолженности, и предлагают им на месте погасить долги, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ ФССП.

"Судебные приставы края осуществляют дежурства на дорогах во всех муниципалитетах региона: в потоке автомобилей с помощью аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав" фиксируются должники, их останавливают, предлагается погасить задолженность на месте", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального управления ФССП, если выявляются крупные долги, приставы вправе арестовать автомобиль в счет погашения неоплаченной задолженности. Такая мера будет действовать на трассах региона в течение всех майских праздников.

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