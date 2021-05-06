Экс-глава Минздрава Словакии заявил о возможности не выкупать весь объем "Спутника V"

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Словакия не обязана полностью выкупать весь предусмотренный контрактом с российской стороной объем вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику 1 марта. С таким заявлением выступил один из инициаторов покупки страной не зарегистрированного в Евросоюзе препарата Марек Крайчи, который в середине марта из-за правительственного кризиса, вызванного приобретением "Спутника V", покинул пост министра здравоохранения Словакии. Его слова привело в четверг Словацкое радио .

"Словакия не должна полностью выкупать [договорной объем] вакцины "Спутник V", - отметил он. - Я настоял, чтобы в договор [с российской стороной] был включен пункт о том, что, если нам российская сторона в течение месяца не поставит хотя бы 50% от обещанного количества вакцин, то Словакия в одностороннем порядке может выйти из договора. Это можно сделать уже сейчас. Полученные [Словакией] дозы вакцин мы [согласно договору] можем продать третьей стороне".

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил 30 апреля, что опубликованный при согласии российской стороны договор о покупке "Спутника V" выгоден для республики, а многие граждане страны хотели бы пройти вакцинацию препаратом из РФ.

Российская сторона напомнила Словакии, что глава администрации премьер-министра Венгрии Гёргей Гуляш сообщил об исследовании эффективности различных вакцин, используемых в Венгрии, признав "Спутник V" лучшей. Кроме того, разработчики вакцины сравнили ситуацию в Словакии с той, в которой ранее оказалась Бразилия, где продвижению российской вакцины открыто противодействовали США. Так, в отчете Министерства здравоохранения США за 2020 год признавалось, что Вашингтон пытался убедить Бразилиа отказаться от российской вакцины.