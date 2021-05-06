{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону открыли стелу, посвященную Южному военному округу

Памятник находится на территории церкви Иоана Воина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Стела, посвященная Южному военному округу (ЮВО), открылась в четверг на территории главного храма военного округа в Ростове-на-Дону.

"В престольный праздник святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия стелы, символизирующей основные этапы истории Южного (Северо-Кавказского) военного округа. Стела расположена на территории главного храма ЮВО - церкви Иоана Воина в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

В храме состоялась литургия, посвященная празднику. Участники мероприятия, в том числе представители командования ЮВО, городских властей, ветераны возложили венки к скульптурной композиции.

Во вторник в Ростове-на-Дону отметили 103-ю годовщину со дня образования ЮВО. Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

 

Теги
РоссияРостовская область
Пандемия COVID-19
Власти Москвы считают, что город готов к приему иностранных туристов в 2021 году
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что важнее определить не "кого можно пустить, а кого выпускать"
Читать полностью