В Ростове-на-Дону открыли стелу, посвященную Южному военному округу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Стела, посвященная Южному военному округу (ЮВО), открылась в четверг на территории главного храма военного округа в Ростове-на-Дону.

"В престольный праздник святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия стелы, символизирующей основные этапы истории Южного (Северо-Кавказского) военного округа. Стела расположена на территории главного храма ЮВО - церкви Иоана Воина в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

В храме состоялась литургия, посвященная празднику. Участники мероприятия, в том числе представители командования ЮВО, городских властей, ветераны возложили венки к скульптурной композиции.

Во вторник в Ростове-на-Дону отметили 103-ю годовщину со дня образования ЮВО. Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.