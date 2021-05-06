Останки 88 погибших красноармейцев захоронили на Самбекских высотах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Останки 88 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили с воинскими почестями на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщил ТАСС руководитель поискового движения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"Перезахоронили 88 останков советских солдат на Самбекских высотах", с воинскими почестями, прошла панихида, захоронение и возложение цветов". Он уточнил, что останки четверых солдат, захороненных на Самбекских высотах, были переданы ростовским поисковикам коллегами из Украины.

Церемония перезахоронения прошла с участием поисковиков, военных, ветеранов и представителей правительства Ростовской области, которые возложили цветы к месту захоронения.