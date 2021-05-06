{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Москвы считают, что город готов к приему иностранных туристов в 2021 году

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что важнее определить не "кого можно пустить, а кого выпускать"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что город готов к приему иностранных туристов, и надеются на открытие границ уже в 2021 году. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Город к этому готов. Это показывают цифры, которые были еще до коронавируса, в том числе в 2019 году Москву посетили 25 млн. туристов, и мы считаем, что это мало, и готовы к гораздо большему потоку. Что касается перспектив, то, как показал этот год, что у нас вопрос не [в том], кого можно пустить, а кого выпускать. И здесь, конечно, вопрос к другим странам, когда они начнут выпускать своих граждан. Я очень надеюсь, что все же мы в этом году перешагнем этот рубеж, когда все же границы откроются", - сказала Сергунина.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ЕК получила от разработчиков "Спутника V" просьбу прекратить предвзятые заявления
В частности, производители отметили, что препарат может быть поставлен в ЕС "в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств, а не к концу 2021 года", как утверждали в Еврокомиссии
ЕК получила от разработчиков "Спутника V" просьбу прекратить предвзятые заявления
Читать полностью