На выставке потребительских товаров в Хайкоу запретят использовать неразлагаемый пластик

"Во время ЭКСПО мы будем строго придерживаться запрета на использование неэкологичного пластика, если на рынках есть биоразлагаемое сырье, то и участники выставки должны выбирать такие материалы", - цитирует издание главу хайнаньской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Чэнь Хэна.

По его словам, в зоне общественного питания, организованной для участников выставки, пластиковая посуда, скатерти, мусорные пакеты и другие изделия будут соответствовать экологическим стандартам. Компании из сферы кейтеринга планируют в минимальных количествах использовать упаковочный материал.

Свыше 1,2 тыс. компаний из КНР и более 600 предприятий из других стран и регионов примут участие в ярмарке потребительских товаров в Хайкоу. В их распоряжении окажется выставочная площадь в 80 тыс. кв. м. Для китайских предприятий выделены 20 тыс. кв. м, а для зарубежных - 60 тыс. кв. м.

Почетным гостем ЭКСПО избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.