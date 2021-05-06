СМИ: Нидерланды готовы к покупке вакцины J&J у Дании, которая отказалась ее применять

ГААГА, 6 мая. /ТАСС/. Нидерланды выразили заинтересованность в приобретении у Дании всех неиспользованных доз вакцины от коронавируса производства компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson, - после того как Копенгаген отказался от ее использования. Об этом в четверг сообщил информационный портал NL Times .

По его данным, власти Нидерландов вслед за руководством Польши подтвердили, что готовы выкупить любое количество оставшихся в Дании доз препарата Janssen. Однако уточняется, что пока нет точной информации относительно дальнейшей судьбы неиспользованных доз. Ожидается, что они будут распределены между странами на европейском уровне.

3 мая Управление здравоохранения Дании решило отказаться от использования вакцины Janssen для иммунизации населения против коронавируса. Подобная мера, как указал телеканал TV 2, была принята на фоне сообщений о случаях образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом. Теперь вакцина будет исключена из программы иммунизации жителей Дании от COVID-19.

Тем не менее, как передает портал, такой шаг властей скандинавского королевства не повлиял на решение органов здравоохранения Нидерландов касательно использования препарата Janssen. В стране продолжается применение этой вакцины, поскольку, как заметил исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, "преимущества от использования препарата перевешивают риски". В Нидерландах вакцина в основном предназначена для медицинских работников, находящихся в непосредственном контакте с инфицированными COVID-19, а также для сотрудников и пациентов психиатрических учреждений. До июля страна рассчитывает получить 3 млн доз вакцины Janssen.

20 апреля Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen. В то же время регулятор ЕС подчеркнул, что преимущества от использования препарата продолжают перевешивать риски. Согласно информации EMA, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет. Однако на основании имеющихся данных невозможно выделить конкретные факторы риска, указывается в пресс-релизе.