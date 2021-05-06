В больнице на Фиджи закрыли на карантин 400 пациентов и врачей из-за вспышки COVID-19

СИДНЕЙ, 6 мая. /ТАСС/. Вторая по величине государственная больница Фиджи в Лаутоке закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. Как сообщил в четверг секретарь местного Минздрава Джеймс Фонг, порядка 400 сотрудников и пациентов останутся в изоляции на две недели, после чего учреждение продолжит работу в качестве специализированного госпиталя для больных COVID-19.

"После тревожного роста числа заболевших среди медработников мы предпринимаем срочные шаги для предотвращения новых вспышек. Больница в Лаутоке будет закрыта, а все новые пациенты перенаправлены в резервные госпитали и медицинские центры. В течение 48 часов в Лаутоке будет открыт полевой госпиталь вместимостью 150 коек, который примет пациентов, не нуждающихся в длительной госпитализации", - сказал Фонг.

Больница в Лаутоке была признана очагом инфекции после того, как там умер 53-летний пациент с COVID-19. По данным медиков, мужчина заболел не менее двух недель назад, однако категорически отказывался проходить тестирование, и о его диагнозе врачи узнали лишь после того, как он был госпитализирован в тяжелом состоянии, а после помещен в палату интенсивной терапии. Сотрудники местного министерства здравоохранения пытаются понять, где и как мужчина заразился коронавирусом, однако пока их поиски не увенчались успехом.

В попытке сдержать распространение коронавируса в стране власти Фиджи продлили на неопределенный срок действия санитарных ограничений, введенных 26 апреля в ряде городов основного острова архипелага Вити-Леву, и распространили их на территорию всей страны. На островах архипелага прекратят работу все предприятия, учреждения и организации, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан. Магазины, супермаркеты, аптеки и рынки останутся открытыми, также как банки, почтовые отделения и заправки. Предприятия общественного питания продолжат работу, но лишь осуществляя доставку еды и продавая ее навынос.

Больница в Лаутоке, изоляцию персонала и пациентов которой обеспечивают силы армии и полиции, останется главным госпиталем страны для заболевших COVID-19. Ее палаты будут переоборудованы в отделения интенсивной терапии, а персонал получит необходимые средства защиты. Остальные медицинские учреждения страны должны в обязательном порядке тестировать всех, кто обращается за любой помощью, на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в республике 19 марта 2020 года, однако после этого страна долгое время (с 5 июня 2020 года по 19 апреля 2021 года) считалась свободной от коронавируса. К настоящему моменту общее число заразившихся коронавирусом на территории островного государства достигло 129. Трое инфицированных умерли из-за осложнений, вызванных вирусом, 84 заразившихся выздоровели. В данный момент на Фиджи зарегистрированы 42 пациента с активной формой COVID-19, диагноз у девяти из них подтвержден в пограничном изоляторе, а остальные заразились на территории страны.