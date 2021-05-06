Ивановские власти возобновили культурные и спортивные мероприятия с присутствием зрителей

ТАСС, 6 мая. Власти Ивановской области возобновили проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с присутствием зрителей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В указ губернатора "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" внесены изменения, разрешающие мероприятия - культурные, спортивные и другие - в присутствии зрителей на открытом воздухе в парках культуры и отдыха и других общественных пространствах. Отдельным постановлением утвержден регламент безопасного проведения таких мероприятий в период государственных и религиозных праздников", - говорится в сообщении.

Ограничение на присутствие зрителей сохраняется, если мероприятие проходит на территории спортивных объектов закрытого типа. На территориях парков, общественных пространств допускается проведение экспозиций, ярмарок, концертов, фестивалей, дискотек, спортивных и физкультурных мероприятий, работа детских игровых площадок и парков аттракционов. Нестационарные объекты общепита продолжат работу навынос.

По состоянию на 6 мая в Ивановской области зарегистрированы 34 783 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 32 923 человека, умерли 1 159 пациентов. Первым компонентом вакцины привились более 113 тыс. человек, завершили курс вакцинации более 85 тыс. человек.