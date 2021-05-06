Российские дипломаты в Каракасе высадят первый в Южной Америке "Сад памяти"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты 11 мая высадят в Каракасе аллею деревьев в честь павших борцов с фашизмом и тем самым создадут первый в Южной Америке "Сад памяти". Об этом заявил в четверг ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"11 мая (в период "мягкого" карантина) в главном парке столицы Венесуэлы - Восточном парке им. генералиссимуса Франсиско Миранды - при участии посольства, венесуэльских властей и наших соотечественников будет высажена аллея деревьев в память о павших в борьбе с фашизмом героях. Это первый "Сад Памяти" в Южной Америке, и мы считаем особо символичным то, что он появится именно в Венесуэле", - отметил посол.

По его словам, венесуэльцы с большим уважением относятся к празднованию Дня Победы. Он привел в пример проведение в прошлом году по указанию президента страны Николаса Мадуро торжественного мероприятия в местной святыне - Национальном пантеоне Венесуэлы - с участием вице-президента по вопросам экономики Тарека эль-Айссами и министра иностранных дел Хорхе Арреасы.

"В этом году вместе с венесуэльцами планируем провести несколько онлайн-акций: флешмоб, видеоконференцию, марафон песен военных лет. Ну и, конечно, бессменная акция "Георгиевская лента", - указал Мелик-Багдасаров. Он добавил, что для всех россиян большая честь и гордость носить на груди этот символ Великой Победы.

"Считаем сохранение исторической правды о войне одним из ключевых направлений нашей работы. Посольство ведет активную информационно-просветительскую деятельность, и мы рады, что с каждым годом уровень осведомленности венесуэльцев о ходе и итогах Второй мировой войны повышается", - заключил дипломат.