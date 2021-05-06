Главврача больницы на Ставрополье уволили после проверки Минздрава из-за жалоб пациентки

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Главный врач Георгиевской больницы уволен по результатам проверки комиссии Минздрава Ставрополья после публикаций в СМИ сообщений о халатном отношении пациентки. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края со ссылкой на первого замминистра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

В начале мая следователи возбудили уголовное дело о халатности врачей районной больницы. Как сообщалось, в ходе мониторинга СМИ пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю выявила публикацию о недобросовестном и небрежном отношении медицинского персонала ГБУЗ СК "Георгиевская районная больница" к 59-летней пациентке.

"В результате проверки выявлены дефекты в организации медицинской помощи в больнице. 4 мая расторгнут договор с главврачом медорганизации. Сегодня по итогам проверок намечен ряд мероприятий. Все выявленные в результате работы комиссии недостатки обязательно будут устранены", - цитирует пресс-служба представителя Минздрава региона.

Как отмечается, дефекты в организации работы не носят системного характера, а характерны для конкретного лечебного учреждения. Речь идет в том числе о недостаточном контроле работы со стороны администрации больницы. Комплексная проверка медучреждения проводилась с участием специалистов ведомственного отдела контроля качества медицинской помощи, которые на месте изучили медицинскую документацию, провели встречи с врачами учреждения.

Литвинов также добавил, что во время проверки специалисты Министерства здравоохранения края встретились с семьей пациентки, о которой шла речь в публикациях СМИ. "Сейчас женщина переведена в профильное отделение, необходимую медицинскую помощь ей оказывают в полном объеме. Министерство здравоохранения края полностью контролирует лечебный процесс и другие направления деятельности Георгиевской городской больницы", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что потерпевшая с 16 марта по 27 апреля находилась в реанимационном отделении больницы. В результате длительного нахождения женщины в одном положении на отдельных участках ее тела образовался некроз мягких тканей (пролежни). Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают родственников потерпевшей и медиков.