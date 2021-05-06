В Вене покажут выставку военного фотокорреспондента ТАСС Халдея "Фотограф освобождения"

Экспозиция под названием "Евгений Халдей. Фотограф освобождения" будет работать до 1 ноября, сообщили в четверг ТАСС в музее. Выставка представит военно-исторические работы Халдея, вошедшего в Вену с Красной армией в качестве официального военного корреспондента во время освобождения от нацистов весной 1945 года. Он сделал уникальные фотографии уличных боев, развалин от бомб и позднее мирной жизни. "Выставка показывает решающий и действующий по сей день момент в истории Австрии", - анонсируют в Еврейском музее Вены.

Халдей был единственным в советской фотожурналистике военным фотокорреспондентом, в архиве которого Великая Отечественная война представлена с первого и до последнего дня. В качестве фотокорреспондента ТАСС он вместе с советской армией побывал на многих фронтах Великой Отечественной войны. В наши дни работы Халдея, автора самых известных снимков времен Великой Отечественной войны, являются классикой советской фотожурналистики. Они вошли в коллекции самых известных музеев и фотогалерей мира.

Столица Австрии была полностью освобождена от нацистов 13 апреля 1945 года советскими войсками. Весной 1945 года в боях за освобождение австрийской столицы от нацизма погибли около 14 тыс. советских солдат и офицеров. Значительную часть исторических построек Вены удалось сохранить благодаря тому, что войска отвоевывали город дом за домом. До прихода советских солдат промышленные предприятия и инфраструктурные объекты в пригородах Вены подвергались периодическим бомбардировкам авиацией США, которая иногда сбрасывала бомбы и на сам город.