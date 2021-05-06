{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссия намерена до конца года авторизовать до пяти препаратов для лечения COVID-19

ЕК на данном этапе не уточняет, о каких именно препаратах идет речь

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена до конца текущего года авторизовать до пяти новых препаратов для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом говорится в стратегии ЕК по коронавирусу, представленной в четверг в Брюсселе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Стратегия включает четкие действия и цели, в том числе авторизацию трех новых препаратов для лечения COVID-19 к октябрю 2021 года и, возможно, еще двух к концу года", - отмечается в документе.

В нем поясняется, что ЕК "к июню составит портфель из 10 потенциальных препаратов для лечения COVID-19 и определит пять наиболее перспективных". Еврокомиссия намерена отобрать партнеров среди производителей лекарств, "чтобы обеспечить достаточные производственные мощности".

ЕК на данном этапе не уточняет, о каких именно препаратах идет речь.

Теги
Пандемия COVID-19
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Читать полностью