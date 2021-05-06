Еврокомиссия намерена до конца года авторизовать до пяти препаратов для лечения COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена до конца текущего года авторизовать до пяти новых препаратов для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом говорится в стратегии ЕК по коронавирусу, представленной в четверг в Брюсселе.

"Стратегия включает четкие действия и цели, в том числе авторизацию трех новых препаратов для лечения COVID-19 к октябрю 2021 года и, возможно, еще двух к концу года", - отмечается в документе.

В нем поясняется, что ЕК "к июню составит портфель из 10 потенциальных препаратов для лечения COVID-19 и определит пять наиболее перспективных". Еврокомиссия намерена отобрать партнеров среди производителей лекарств, "чтобы обеспечить достаточные производственные мощности".

ЕК на данном этапе не уточняет, о каких именно препаратах идет речь.