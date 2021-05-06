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День Победы - 2021

В метро Москвы раздадут более 30 тыс. "синих платочков" ко Дню Победы

"Синий платочек" - международная программа, посвященная вкладу женщин в Победу и укрепление мира, символы программы - синие треугольники из ткани - раздадут пассажирам метро с 7 по 9 мая на стойках "Живое общение"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Акция "Синий платочек", посвященная вкладу женщин в победу над фашизмом, пройдет в Московском метрополитене, с 7 по 9 мая, пассажирам раздадут 32 тыс. платков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в этом году, по традиции, акцию "Синий платочек" проведут вместе с фондом "Русская Земля".

"С 7 по 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам раздадут 32 тыс. платочков - символов международной программы памяти и мира", - говорится в сообщении.

"Синий платочек"- международная программа о вкладе женщин в Победу и укрепление мира, в рамках которой на протяжении всего года в России и за рубежом проходят мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и поддержки женщин, она действует с 2016 года.

Такая форма - синие треугольники из ткани - выбрана неслучайно, именно в форме треугольников приходили письма с фронта. Песня "Синий платочек" в исполнении Клавдии Шульженко - один из символов того времени.

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