Возложение венков прошло на кладбище советских воинов-освободителей в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 6 мая. /ТАСС/. Возложение венков к памятнику воинам Советской Армии, павшим за освобождение Румынии от нацистской Германии, состоялось в четверг по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на советском военном кладбище в Бухаресте.

"Главная тяжесть победы легла на плечи народов СССР, которые уплатили за нее огромную цену", - сказал на церемонии посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, добавив, что "на завершающем этапе войны воины Советской Армии сражались бок о бок с солдатами румынской армии". "Сегодня мир противостоит новой глобальной угрозе - пандемии COVID-19, - сказал дипломат. - Россия вновь предлагает всем мир и здоровье в форме российских новаторских вакцин".

На кладбище прошла православная поминальная служба. Венки и корзины цветов были возложены к памятнику от посольств РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана, а также Национальной ассоциации ветеранов войны Румынии, Координационого совета организации российских соотечественников в Румынии, Общины русских-липован Румынии, Ассоциации румыно-русской дружбы, клуба "Русские мотоциклисты", других организаций.

На территории Румынии насчитывается 175 российских (советских) воинских захоронений времен Второй мировой войны, согласно данным посольства РФ в Румынии. В боях за освобождение Румынии погибли 52 082 советских воина. 10 915 из них погибли в результате невыносимых условий заключения и болезней в 12 лагерях для военнопленных.

Во Второй мировой войне Румыния сражалась против СССР на стороне фашистской Германии. В 1944 году, когда боевые действия переместились на территорию самой Румынии, в стране был организован государственный переворот. Сторонники профашистского режима во главе с маршалом Антонеску были арестованы, к власти пришел король Михай I. С этого момента Румыния вошла в состав антигитлеровской коалиции и сражалась на стороне Советской Армии.