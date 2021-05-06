В СК поддержали законопроект о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ поддерживает законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В Следственном комитете России полностью поддерживают положения законопроекта, запрещающие публичное отождествление роли и решений Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказала она на просьбу прокомментировать внесенный в Госдуму законопроект.

Петренко подчеркнула, что стремления переписать мировую историю должны получить закономерный ответ в правовой плоскости, как и любые другие действия, оскверняющие символы нашей воинской славы и оскорбляющие память о народе-победителе. "Предполагаемые дополнения в закон должны стать еще одной действенной и своевременной формой защиты исторической памяти и выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге", - сказала Петренко. Она напомнила, что его приговор стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. "Все должны помнить, что деяния руководства нацистской Германии, ответственного за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными", - отметила представитель СК.

По ее словам, сейчас все чаще отмечаются случаи публичного бездоказательственного попрания решающей роли Советского Союза и советского народа в разгроме нацистской Германии, ее пособников и освобождении Европы. "В условиях продолжающейся информационной войны наблюдаются попытки реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа, ложные оценки роли нашей страны в победе над фашизмом", - пояснила представитель СК.

Она напомнила, что в сентябре прошлого года в Следственном комитете было создано подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. "Следователи СК продолжат расследование как преступлений нацистского режима и тех, кто вершил злодеяния, так и преступления тех, кто сегодня публично отрицает установленные судом народов факты", - заверила Петренко. Она добавила, что СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина продолжит информировать законодательные органы страны о работе в этом направлении. "При необходимости Госдуме будут предоставлены дополнительные материалы, свидетельствующие об актуальности таких законодательных поправок", - сообщила Петренко.

О законопроекте

5 мая глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Поправки предложено внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Авторы инициативы подчеркивают недопустимость смешения и приравнивания действий "защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана поставить законодательный заслон таким попыткам, "сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц".