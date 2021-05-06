Театр Защитника Отечества открылся после реконструкции в Краснодаре

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Театр Защитника Отечества открылся в Краснодаре после реконструкции, гостями премьерного показа стали ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных боевых действий, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Десятки миллионов жизней отдал наш народ за возможность жить в свободной стране. Все как один встали на защиту своей земли, и мы помним их подвиг. Этот театр нужен, прежде всего, нашей молодежи, мальчишкам и девчонкам, которые должны понимать, что война - это не просто исторический факт. Они должны чувствовать свою неразрывную связь с тем поколением победителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в театре состоялся премьерный показ постановки по пьесе Алексея Дударева "Не покидай меня", гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных боевых действий. В театре оборудованы два зала общей вместимостью порядка 300 мест, гримерные комнаты, музейные помещения для выставки экспонатов разных лет, установлено современное звуковое и световое оборудование.

Театр Защитника Отечества создали в Краснодаре на базе Дома офицеров в рамках проведения реконструкции. В театре Защитника Отечества будут проводится театральные представления, концерты и выступления, направленные на военно-патриотическое воспитание, в том числе подрастающего поколения.