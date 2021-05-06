В Тверской области отменили запланированный к 9 мая парад с участием воспитанников детсада

ТАСС, 6 мая. Власти Лихославльского района Тверской области отказались от проведения торжественного парада с участием воспитанников детского сада к 9 мая из-за рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в четверг в районной администрации.

Ранее власти Лихославльского района Тверской области в числе мероприятий, запланированных к проведению в День Победы, анонсировали "малышковый парад" с участием около 100 воспитанников детских садов.

"Городской малышковый парад" переносится на более поздний срок, до улучшения эпидемиологической ситуации", - сказала собеседница агентства, отметив, что решение об отмене мероприятия к преддверии Дня Победы связано с рекомендациями Роспотребнадзора.

Согласно скорректированному расписанию мероприятий, в День Победы в Лихославльском районе пройдут торжественные митинги, праздничные и театрализованные концерты, экскурсии, акция "Свеча памяти".