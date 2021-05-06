Французский язык пополнился рекордным числом новых слов во время пандемии

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Издание иллюстрированного словаря издательства Larousse от 2022 года будет содержать 170 новых слов, многие из которых появились во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

"Я никогда не видел таких лингвистических изменений. Это напоминает мне то, что произошло во время французской революции: переворот, появление новых слов и значений", - сказал профессор лингвистики Бернар Черкиглинии, в задачи которого входит отбор новых слов для словаря.

Среди новых слов - существительные SARS-CoV-2 и Covid-19, которые имеют форму женского рода, asymptomatique (бессимптомный), quatorzaine (14-дневный карантин), rea (реанимация или интенсивная терапия), teletravailler (работать на дому). Другие новые слова отражают события, которые попали в заголовки французских СМИ за последний год, включая реакцию на убийство Джорджа Флойда сотрудниками полиции в США. В новое издание Larousse будет включено слово racise - прилагательное, обозначающее "человека, который является объектом расистского восприятия и/или поведения".

Каждый год составители словаря выявляют несколько тысяч новых распространенных терминов в прессе, в интернете и рекламе. Издание Larousse 1871 года включало около 35 тыс. терминов, а в 2020 году их насчитывалось более 63 тыс., учитывая, что некоторые слова вышли из употребления.