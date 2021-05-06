Главы еврейской общины РФ поздравили иудеев с Днем спасения и освобождения

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Лидеры еврейских общественных и религиозных организаций России выразили благодарность ветеранам и поздравили единоверцев с религиозным праздником - Днем спасения и освобождения (на иврите Йом Шихрур ве-Ацала), приуроченном к победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Молитвы в честь праздника прошли в российских синагогах вечером четверга.

"Вопреки невосполнимой горечи потерь и, благодаря подвигу Красной армии, 26 ияра еврейский народ был спасен физически и духовно... Каждое действие, направленное на возрождение еврейской жизни, становится настоящим свидетельством победы над нацизмом, над человеконенавистничеством и нетерпимостью. Сегодня мы не боимся быть евреями, мы гордимся своей верой, мы создаем семьи - и это становится нашим лучшим и сильнейшим ответом замыслам Гитлера", - сказал президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода на прошедшей в четверг конференции "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа".

Главный раввин России Берл Лазар полагает, что этот праздник важен не только в силу того, что он стал религиозным. "Признание, благодарность - основа жизни нашего народа... Я говорю спасибо от имени еврейского народа тем, кто дал нам возможность дожить до этого дня", - сказал он на открытии конференции. Лазар поблагодарил также инициатора создания праздника - вице-президента Российского еврейского конгресса и главу фонда "СТМЭГИ" Германа Захарьяева.

"День Спасения и Освобождения - это день, когда мы чтим память погибших во время Второй мировой войны евреев и восславляем подвиг Красной армии и войск стран-союзниц, спасших мир от нацизма, а еврейский народ - от полного уничтожения. Мы никогда не забудем героизм наших предков, которые сражались на фронте в составе войск антигитлеровской коалиции и всех тех, благодаря кому живы мы и будут жить наши дети", - приводит пресс-служба слова главного раввина Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

О празднике

День спасения и освобождения - самый молодой из праздников иудаизма, который стал отмечаться в 2013 году. Он отмечается по иудейскому календарю и поэтому ежегодно выпадает на разные дни по григорианскому. В 1945 году на эту дату пришелся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии 9 мая. В этот праздник евреи читают молитвы, принято зажигать три свечи: во славу Бога, в честь воинов-освободителей и в память о жертвах Холокоста.

В Израиле постановлением Кнессета от 7 мая 2018 года день был внесен в реестр праздничных дат наряду с Пуримом, Ханукой и Песахом. Декларацию о важности праздника выпустила Конференция европейских раввинов. Для праздника составлен особый перечень молитв.

Традиционно в День Спасения и Освобождения проводится также молитва у Стены Плача в Иерусалиме. Вечером в крупнейших синагогах страны, в том числе Большой хоральной синагоге в Москве и Московском еврейском общинном центре по традиции проходят молитвы в честь праздника.