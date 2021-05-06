В Ингушетии прошла церемония погребения в братской могиле останков 41 солдата ВОВ

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Останки 41 советского солдата, найденные в ходе "Вахты памяти", захоронили в городе воинской славы Малгобеке в Ингушетии, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия".

В апреле поисковый отряд "Малгобек" и "Курган" в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти" при проведении раскопок в городе воинской славы обнаружили останки 43 бойцов, у пятерых из них были обнаружены солдатские медальоны.

"Сегодня в Малгобеке попрощались с целым отрядом погибших солдат во время Великой Отечественной войны. Организовать захоронение 41 советского солдата в братской могиле помогла "Единая Россия" в рамках партпроекта "Историческая память". Как сказал один известный полководец, война продолжается, пока не будет похоронен последний солдат", - говорится в сообщении.

Как сообщается, останки одного из найденных солдатов были отправлены в Северную Осетию и переданы родственникам для захоронения.

"За все время нашей работы, а это 11 лет, мы похоронили 72 бойца, за этот сезон мы подняли и нашли самое большое количество бойцов - это 43 бойца, среди которых мы нашли пять смертных медальонов, три из которых, к сожалению, невозможно прочесть из-за плохой сохранности. Сейчас мы ищем родственников бойца из республики Марий Эл, чтобы передать им его останки, если близкие не будут найдены, его останки будут захоронены здесь же в ходе осенней "Вахты памяти". Наши ребята копали под проливным дождем, искали, боялись пропустить именную вещь, а ведь для опознания важна любая мелочь", - передает пресс-служба слова координатора партпроекта "Историческая память", председателя поискового отряда "Малгобек" Беслана Дзейтова.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.