В центре "Фобос" сообщили, что в горной местности Кавказа 10 мая ожидается снег

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Снег, выпавший в горах Западного Кавказа, из-за холодного атмосферного фронта в понедельник распространится на горную местность всего Кавказа. Весна с высокими температурами на Юге России ожидается только к концу предстоящей недели, сообщил ТАСС в воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Произошел прорыв очень активного холодного атмосферного фронта, который сейчас проходит через Кавказский хребет. Мокрый снег с дождем захватили горные районы Кабардино-Балкарии, Кубани и Адыгеи. Шлейф смешанных осадков постепенно смещается на восток - в горы Дагестана и Чечни. Снеговые тучи в понедельник доберутся до Дербента, снег утром засыплет перевалы на границе Дагестана и Азербайджана, и на дорогах возможен коллапс", - сказал он, пояснив, что снег распространится на горную местность всего Кавказа.

Такие резкие возвраты холодов на Кавказе происходят реже, чем в центральной России, но, тем не менее, случаются один раз в 3-5 лет. Ситуация начнет улучшаться со вторника, вероятность осадков и облачность пойдут на убыль за исключением Крыма, где будет крутиться новый циклонический волчок и улучшения погоды не произойдет.

В среду циклон прекратится, температура воздуха повысится до 20 градусов, и уже оставшуюся часть недели будет преобладать антициклональный тип погоды. Выглянет солнце, температура воздуха превысит 21-26 градусов, к концу недели воздух прогреется до 22-27 градусов, на Кубани местами до 30 градусов, уточнил Тишковец.

"К концу недели наступит настоящее лето. Эпоха нестабильного мая с температурами ниже климатической нормы закончится", - добавил собеседник агентства.