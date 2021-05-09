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День Победы - 2021

Полиция не выявила существенных инцидентов у памятника освободителям Риги в День Победы

Несколько административных дел возбудили из-за нарушений запрета на собрания, невыполнения требований сотрудников полиции, а также за отсутствие масок

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии не зафиксировала существенных происшествий около памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в День Победы. Об этом в воскресенье сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя Госполиции Симону Гравите.

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По ее словам, несколько административных дел были возбуждены из-за несоблюдения требований общественного порядка и эпидемиологической безопасности около монумента в Риге, а также во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе, жители которого тоже отмечали День Победы. Большинство дел было начато из-за нарушения запрета на собрания, невыполнения требований сотрудников полиции, а также за отсутствие масок. Кроме того, были выявлены нарушения, связанные с использованием запрещенной в Латвии символики СССР.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс положительно оценил работу правоохранительных органов 9 мая. "План был разработан очень правильно. В целом я считаю, что наши службы в очередной раз показывают свой профессионализм, работают как часы, хочу сказать им большое спасибо. Поблагодарю и тех людей, кто демонстрирует понимание, терпимость и не создает неприятных ситуаций - все происходит спокойно и контролируется", - передает его слова объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Как отметил министр, к вечеру поток людей в парке Победы около памятника освободителям Риги стал сокращаться. "Посетители начали расходиться, очередь желающих возложить цветы стала намного короче. Службы продолжают работать и следят за общественным порядком", - написал глава МВД в Twitter.

Исполнительная дирекция Рижской думы после консультации с органами правопорядка 30 апреля решила запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. О намерении добиться отмены этих ограничений заявили оппозиционные в думе партии "Русский союз Латвии" и "Согласие". В результате 5 мая самоуправление сообщило, что во избежание скопления людей в День Победы будет обеспечен контролируемый доступ к монументу, чтобы горожане могли возложить к нему цветы.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.

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