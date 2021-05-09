В Молдавии в День Победы состоялся самый массовый в истории страны автопробег

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Самый масштабный за историю страны автопробег состоялся в честь Дня Победы в Кишиневе, в нем приняли участие свыше 300 автомобилей. Украшенная знаменами Победы, флагами республик бывшего СССР, георгиевскими лентами и портретами ветеранов колонна проехала в воскресенье по дорогам города.

"Такого массового пробега в истории нашей страны не было. Масштаб акции говорит о том, что праздник Великой Победы живет в сердцах большинства граждан Молдавии, несмотря на попытки некоторых местных политиков и историков переписать историю", - заявил корреспонденту ТАСС организатор пробега, глава общественного совета "За свободную родину" Игорь Тулянцев. Он сообщил, что совет ежегодно проводит подобные мероприятия и с каждым годом к ним присоединяется все больше участников.

"Жаль, что ветеранов становится все меньше, но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить память об их великом подвиге", - сказал Тулянцев, демонстрируя футболку с изображением своего деда-фронтовика. Участники автопробега завершили акцию у столичного мемориала "Вечность", растянув огромные полотнища - копии Знамени Победы, которое развевалось над поверженным Рейхстагом, и штандартов 2-го и 3-го Украинских фронтов, которые в 1944 году освободили Молдавию от немецко-фашистских захватчиков. По словам Тулянцева, эти знамена будут развеваться над Кишиневом 24 августа, когда республика отметит 77-ю годовщину легендарной Ясско-Кишиневской операции - их растянет в небе над городом группа парашютистов. Вечером участники автопробега навестили ветеранов и вручили им подарки.

В воскресенье спикер парламента Зинаида Гречаный вместе с лидером крупнейшей в стране Партии социалистов, бывшим президентом Игорем Додоном и другими политиками возглавила традиционное шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе, в котором, несмотря на связанные с пандемией ограничения, приняли участие около 15 тыс. человек. Участники акции с портретами героев войны прошли строем под песни военных лет от центральной площади Кишинева до мемориального комплекса "Вечность", где возложили цветы к Вечному огню. Цветы к мемориалу также возложили президент республики Майя Санду, и. о. премьера Аурелиу Чокой, другие члены правительства, депутаты и дипломаты, представители общественности.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, а пятеро - полными кавалерами ордена Славы. Война в Молдавии затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков и историков пересмотреть эти события, ежегодно в День Победы к мемориалам советским воинам в Кишиневе и других городах приходят тысячи людей.