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ABC: известный немецко-американский архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в Иллинойсе

Хельмут Я не смог остановиться у знака "стоп" на перекрестке в западном пригороде Чикаго и был сбит двумя автомобилями, двигавшимися в противоположных направлениях, сообщила телекомпания ABC
Хельмут Ян AP Photos/Jockel Finck
Описание
Хельмут Ян
© AP Photos/Jockel Finck

ТАСС, 9 мая. Хельмут Ян, известный немецко-американский архитектор, погиб в западном пригороде Чикаго (штат Иллинойс) в результате столкновения двух машин с велосипедом, на котором он ехал. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

Ян погиб в субботу днем, когда не смог остановиться у знака "стоп" на перекрестке и был сбит двумя автомобилями, двигавшимися в противоположных направлениях, указывается в заявлении начальника полиции населенного пункта Кэмптон-Хиллз Стивена Миллера.

Смерть 81-летнего архитектора была констатирована на месте происшествия. Власти сообщили, что водитель одного из автомобилей, сбивших Яна, был доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Штаб-квартира архитектурного бюро Яна JAHN Architects находится в Чикаго. Стиль Яна сложился под влиянием известного немецкого архитектора-модерниста Людвига Миса ван дер Роэ и советских конструктивистов. Среди его работ - стадионы, аэропорты и небоскребы по всему миру, включая знаменитый Sony Center в Берлине.

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