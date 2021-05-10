Президент ЮАР призвал отказаться от вакцинного апартеида в условиях пандемии

ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика совместно с Индией направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) предложение снять патентные ограничения на технологию производства лекарств и вакцин от коронавируса с целью открыть к ним широкий доступ развивающимся странам. Об этом сообщил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном послании к народу страны, текст которого опубликован на официальном портале правительства.

"ЮАР и Индия в связи с лекарствами и вакцинами от COVID-19 обратились в ВТО с предложением о временном отказе от ряда ограничений, которые накладывает Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, - отметил Рамапоса. - Подобный отказ позволит развивающимся странам импортировать и производить у себя антивирусные препараты. Наш подход заключается в том, что доступ к жизненно важным лекарствам является вопросом прав человека".

Рамапоса заявил, что данный подход уже поддержали более 100 стран мира. "Защита интеллектуальных прав имеет решающее значение для исследований, разработок и инноваций в стремлении человечества к прогрессу, - подчеркнул президент. - Но позиция ЮАР заключается в том, что сейчас миру необходим временный отказ от этих прав. Сама ситуация требует подобного шага".

Президент ЮАР указал, что доступ к вакцинам от коронавируса должен быть открыт для всех, а не только для тех, кто предложит самую высокую цену. "Ситуация, при которой население развитых и богатых стран делает прививки, а миллионы людей в бедных странах умирают в очередях за ними равносильно вакцинному апартеиду", - отметил Рамапоса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 6 мая, что Африка все больше отстает от других регионов мира по темпам вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время на долю Африки приходится только 1% от общего числа сделанных в мире прививок от коронавируса, хотя еще несколько недель назад этот показатель составлял 2%. По данным ВОЗ, в мире введено 1,21 млрд доз вакцины от коронавируса, на всю Африку приходится 12 млн от указанного количества.