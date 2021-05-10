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Пандемия COVID-19

Чешские рестораны с 17 мая начнут обслуживать гостей на открытом воздухе

Вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек сообщил, что у одного столика смогут сидеть максимум четыре человека

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита в Чехии с 17 мая после почти полугодового перерыва возобновят обслуживание гостей на своих террасах. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек.

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"Террасы ресторанов откроются с 17 мая в режиме максимально четыре гостя у одного столика", - отметил он.

Число посетителей, размещенных у одного столика, может быть большим, если это члены одной семьи проживающие совместно. Необходимым условием для всех гостей ресторанов и кафе, которые с предстоящего понедельника смогут быть обслужены на открытым воздухе, является наличие справки о негативном результате теста на коронавирус. Это не касается граждан, прошедших полный цикл вакцинации. Им будет достаточно предъявить обсуживающему персоналу документ о получении прививки.

Внутренние помещения ресторанов и кафе останутся закрытыми до улучшения эпидемиологической ситуации в Чехии. В республике, население которой составляют 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 645 448, из них вылечились 1 580 939, умерли 29 711 человек.

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