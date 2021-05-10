У главы МВД Германии выявили коронавирус

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, у министра пока нет симптомов болезни. Об этом сообщил в понедельник представитель ведомства Стив Альтер.

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"Министр находится дома на карантине", - сказал Альтер. По данным газеты Bild, на протяжении выходных 71-летний министр был дома.

14 апреля глава МВД получил первый компонент вакцины от компании Pfizer - BioNTech. До этого он отказался от вакцины Astrazeneca.

В прошлом году из членов правительства ФРГ коронавирус перенес глава Минздрава Йенс Шпан.