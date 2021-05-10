ЕС считает, что играет ведущую роль в мире по поставкам вакцин

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Евросоюз считает, что играет ведущую роль в мире по поставкам вакцин, его экспорт превысил 192 млн доз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС играет лидирующую роль в поставках вакцин в мире. Мы экспортировали уже почти 200 млн доз, продолжая вакцинацию своих граждан, чтобы быть точным - порядка 192 млн доз. Это значительно больше, чем экспортировал Китай - 147 млн, Россия - 10 млн, а США и Великобритания - близко к нулю", - сказал он.

Он также подчеркнул, что помимо экспорта ЕС бесплатно выделяет вакцины для фонда COVAX, который должен обеспечивать вакциной бедные страны мира.

Боррель не привел источников своей статистики по экспорту вакцины государствами за пределами ЕС.