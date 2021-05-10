Правительство Украины продлит адаптивный карантин до августа

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Адаптивный карантин, при котором ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно в зависимости от эпидемической обстановки, на Украине будет действовать до августа. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы, очевидно, будем продлевать его до августа", - сказал он в интервью агентству "РБК-Украина". В то же время Шмыгаль допустил возможность смягчения карантина в случае широкой вакцинации против коронавируса. "Если нам удастся ко Дню независимости (24 августа - прим. ТАСС) вакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заверил премьер.

Одновременно он допустил и возможность ужесточения ограничительных мер. "Будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели. Я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - отметил Шмыгаль. Он добавил, что пока общенациональный карантин вводить не планируется, и в случае необходимости жесткие ограничения будут распространяться на отдельные регионы.

До 30 июня на Украине продолжает действовать общий карантин и режим чрезвычайной ситуации. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. 8 мая последняя область Украины - Сумская - вышла из "красной зоны" эпидемической опасности, где действовали строгие карантинные ограничения. На сегодня в стране нет ни одной области с максимальным уровнем эпидемической опасности.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано 2 122 327 случаев коронавируса, 46 512 человек скончались от осложнений. За прошедшие сутки в стране выявлено 2 817 новых случаев инфицирования, 119 пациентов скончались. Вакцинировано от коронавируса за период всей прививочной кампании 108 698 человек, 156 из них получили две дозы препарата.