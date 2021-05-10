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Пандемия COVID-19

Reuters: ЕС получил от AstraZeneca менее 50 млн доз вакцины

Компания должна поставить в ЕС до конца июня 300 млн доз препарата

ТАСС, 10 мая. Британско-шведская компания AstraZeneca поставила в Европейский союз менее 50 млн доз вакцин от коронавируса из 300 млн, которые компания должна поставить в ЕС до конца июня. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на внутренние данные ЕС о поставках.

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По информации агентства, ранее Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы этого года.

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