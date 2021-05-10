Шествие с флагами в Иерусалиме сворачивали из-за сирен ПВО, но затем возобновили

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Традиционное шествие с флагами в честь дня Иерусалима в понедельник было приостановлено после срабатывания сирен тревоги из-за ракетных обстрелов из сектора Газа, но затем возобновилось. Об этом рассказал по телефону корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"После срабатывания сигналов воздушной тревоги из-за ракетного обстрела шествие с флагами в Иерусалиме был по решению главы иерусалимского округа свернуто, но спустя некоторое время после завершения сирен было разрешено его продолжить", - сказал полицейский представитель. Ранее в понедельник маршрут шествия с флагами по Старому городу Иерусалима был изменен в связи с беспорядками, в ходе которых в течение дня в Восточном Иерусалиме проходили столкновения израильских полицейских с палестинцами, сообщила ранее полицейская пресс-служба.

Палестинское общество Красного Полумесяца проинформировало ранее, что в ночь на 10 мая и в первую половину дня понедельника в столкновениях с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранения получили более 330 палестинцев. В понедельник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба. Сирены воздушной тревоги в результате обстрела прозвучали в Иерусалиме и городе Бейт-Шемеш в центральной части Израиля.