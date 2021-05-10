В Кувейте и Катаре ослабят ограничения, введенные из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Кувейта и Катара в понедельник объявили о намерениях ослабить ограничения, введенные из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили уполномоченные органы этих стран.

Министерство здравоохранение Катара планирует полностью снять ограничения в четыре этапа, начиная с 28 мая. На первом этапе откроют мечети для дневной молитвы, а также разрешат собираться компаниям из пяти человек (в помещениях). Однако последнее коснется только тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Продолжительность каждого этапа будет не менее трех недель, в течение которых министерство здравоохранения пообещало тщательно следить за динамикой распространения инфекции.

Пресс-секретарь правительства Кувейта Тарек аль-Мезрам, в свою очередь, рассказал, что в стране с 01:00 (совпадает с мск) 13 мая частично отменяется действующий в течение двух месяцев комендантский час (с 19:00 до 05:00). Кроме того, ресторанам и кафе разрешат осуществлять доставку еды, а также откроются кинотеатры, однако посещать их смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса.

В понедельник число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Кувейте впервые с февраля не превысило 1 тыс. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 285 тыс. человек, 1,6 тыс. умерли.

В Катаре число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 397. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 211,3 тыс. человек, 508 умерли.