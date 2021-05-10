Утверждены заявки на лекарства детям со спинально-мышечной атрофией в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мая. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" утвердил всех пациентов Новгородской области с диагнозом спинально-мышечная атрофия, которые нуждаются в получении дорогостоящих препаратов. Региональный Минздрав ожидает поступление медикаментов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Потребность [в препарате] министерством была передана в "Круг Добра". Фонд всех пациентов утвердил, на данный момент их восемь человек. Ожидается поступление лекарственных препаратов "Спинраза" и "Рисдиплам", - сообщил собеседник агентства.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ. Лекарственные препараты получат 946 детей со спинальной мышечной атрофией из всех регионов России в рамках работы Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".