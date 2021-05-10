В Донецке открыли памятник павшим героям ДНР

ДОНЕЦК, 10 мая. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин открыл мемориал павшим героям ДНР. Об этом сообщило в понедельник Донецкое агентство новостей.

Памятник установлен в парке имени первого главы ДНР Александра Захарченко. На мероприятии присутствовали почетные гости: секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, депутат Госдумы Казбек Тайсаев и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Также в торжественной церемонии приняли участие политики и общественные деятели ДНР.

"Мы высоко ценим любую возможность увековечивания памяти наших героев, которые ценой своей жизни сделали возможным существование наших республик. И, безусловно, символичным является то, что этот памятник появился в парке имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко", - отметил Пушилин.

Сообщается, что сотни человек принесли к мемориалу живые цветы. В память о погибших защитниках ДНР прозвучал оружейный салют.

Захарченко - первый глава Донецкой народной республики, Герой ДНР. Он погиб в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года. Парк имени А. В. Захарченко был открыт 4 ноября 2018 года в Калининском районе Донецка.