Оппозиция в Латвии заявила о нарушении гражданских свобод и прав человека в День Победы

РИГА, 10 мая. /ТАСС/. Гражданские свободы и права человека на уважение необоснованно ограничивались и нарушались в День Победы около памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. С таким заявлением в понедельник выступила крупнейшая оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", защищающая интересы русскоязычного населения республики.

"Используя в качестве предлога правила эпидемиологической безопасности, полиция запретила пришедшим спокойно и не задерживаясь возложить цветы к подножию памятника. Вместо этого было искусственно создано скопление людей у "цветочных столов", что не снизило, а увеличило риск распространения инфекции. Возложение цветов к памятнику - это глубоко личный момент, когда человек отдает дань памяти и уважения. Необоснованные ограничения провокационны и унизительны для людей, которые легитимно выражают свое отношение к событиям Второй мировой войны и поминают своих близких, погибших в той войне", - говорится в заявлении этой политической силы на ее странице в Facebook.

Как подчеркивает "Согласие", на протяжении всего дня в парке Победы не наблюдались никакие конфликты, присутствующие беспрекословно подчинялись требованиям полиции. "Поэтому преувеличенные и нелогичные ограничения, в том числе немотивированный перенос остановок общественного транспорта, оценивается как желание ограничить именно доступ к памятнику, а не организовать его безопасным способом. "Согласие" считает, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис действовали непрофессионально, руководствуясь не соображениями безопасности, а [соображениями] политическими", - указывает партия.

"Согласие" намерено обратиться к президенту Латвии Эгилсу Левитсу с призывом оценить обоснованность введенных в День Победы около монумента ограничений. "Для большей части латвийского общества возложение цветов в этот день - семейная традиция, чувство причастности, часть идентичности. Если власть это не учитывает, то люди чувствуют себя униженными и лично глубоко задетыми. Это углубляет раскол общества и несет угрозу нашему государству", - отмечает партия.

Попытки запретить празднование

Исполнительная дирекция Рижской думы после консультации с органами правопорядка 30 апреля решила запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. О намерении добиться отмены этих ограничений заявили оппозиционные думские партии "Русский союз Латвии" и "Согласие". В результате 5 мая самоуправление сообщило, что во избежание скопления людей в День Победы будет обеспечен контролируемый доступ к монументу, чтобы горожане могли возложить к нему цветы.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.