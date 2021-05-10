Премьер Франции считает, что эпидемия в стране завершится примерно через год

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Эпидемия во Франции может завершиться примерно через год. Такое мнение высказал в понедельник премьер-министр республики Жан Кастекс в интервью газете Le Parisien .

"Ученые нам говорят о том, что эпидемия закончится примерно через год, - сказал глава французского кабмина. - Но мы добились успеха в том, чтобы защитить себя на случай наиболее серьезных последствий".

По словам Кастекса, "Франция в настоящий момент находится в процессе выхода из кризиса в области здравоохранения". "Этот выход будет проходить постепенно, с осторожностью", - отметил он. "Если мы увидим, что в некоторых местах эпидемическая ситуация вновь выходит из-под контроля, то в этом случае мы применим особые меры", - заявил премьер.

Отвечая на вопрос о возможности возникновения четвертой волны пандемии, Кастекс подчеркнул, что "никакие варианты развития ситуации нельзя исключать и необходимо сохранять бдительность". При этом глава правительства сообщил, что "власти уже сделали заказы на вакцины, что позволит провести повторную вакцинацию населения осенью в случае необходимости".

В конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о поэтапном снятии ограничений, действующих в стране в связи с пандемией. Так, 3 мая был снят запрет на передвижения между регионами. С 19 мая комендантский час будет начинаться вместо 19:00 в 21:00 по местному времени (вместо 20:00 в 22:00 мск). Также он объявил о возобновлении работы непродовольственных магазинов, музеев, кинозалов, театров и открытии террас кафе и ресторанов. С 9 июня предусматривается прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли почти 108 тыс. человек. Кампания по вакцинации населения в стране началась 27 декабря прошлого года. К настоящему времени от коронавируса привиты 17,8 млн жителей страны, из них больше 7 млн уже получили обе дозы вакцины.