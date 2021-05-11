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Пандемия COVID-19

В Пражском граде почтили память умерших из-за коронавируса

Участники траурной церемонии зажгли символические 30 тыс. свечей в память о почти 30 тыс. умерших

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Память умерших от последствий заражения коронавирусом жителей Чехии почтили в понедельник в Пражском граде президент страны Милош Земан с семьей, сотрудники администрации главы государства, обеспечивающие его охрану полицейские и военнослужащие спецподразделения ВС республики. Траурную церемонию транслировали местные телеканалы.

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Ее участники зажгли символические 30 тыс. свечей в память о почти 30 тыс. умерших из-за пандемии в Чехии. Церемония проходила на открытых площадках на территории всего дворцового комплекса Пражского града, который является официальной резиденцией чешского президента.

Земан перед началом мероприятия выразил надежду, что республика сумеет справиться с коронавирусом до сентября текущего года. Это должно произойти благодаря ускоряющемуся процессу вакцинации населения.

В Чехии, население которой составляет 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 645 448, из них вылечились 1 580 939, умерли 29 711 человек.

Теги
Земан, МилошЧехияПандемия COVID-19
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