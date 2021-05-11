В Бельгии почтили память советских героев бельгийского Сопротивления

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Посол России в Бельгии Александр Токовинин, российские дипломаты и военные, а также представители местных властей и бельгийских исторических обществ в понедельник почтили память советских героев бельгийского Сопротивления, возложив венки к мемориалам в городах Гуви и Мане в Арденнах на юго-востоке Бельгии. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Бельгии.

В торжественных церемониях, которые были немногочисленны в связи с сохраняющимися в стране ограничениями из-за пандемии, приняли участие бургомистр коммуны Гуви Вероник Леонард и бургомистр Мане Марк Женере. Токовинин выразил признательность за работу, "которая ведется местными властями и патриотическими организациями с целью сохранения общей исторической памяти о Второй мировой войне и о подвигах советских партизан, совместно с бельгийцами боровшихся против нацизма". Российский посол также посетил музей битвы в Арденнах в Мане и встретился с его основателем и директором Патрисом Дальрю.

В апреле 1944 года к одному из отрядов бельгийского Сопротивления, действовавшему в Арденнах близ границ с Германией и Люксембургом, примкнули 16 советских военнослужащих, бежавших из плена с угольных шахт под Шарлеруа, куда они были привезены немцами на принудительные работы. Согласно исследованиям историков Йо Питерса и Эдди Монфора, советские военные присоединились к группе Сопротивления "Валлонские коммандос" под командованием местного крестьянина Альбера Тилля.

По словам очевидцев, которые приводят исследователи, с первых дней между советскими и бельгийскими солдатами завязались дружеские отношения и возникло глубокое взаимопонимание. Бельгийские бойцы восхищались дисциплиной и выносливостью советских воинов. Среди 16 советских людей были представители самых разных профессий: кадровые офицеры, преподаватели, музыканты, инженеры, механики и даже криминалист. Особенно ценным для партизан участником группы стал Констант Пиваров (так имя советского бойца запомнили выжившие бельгийские члены отряда), который был специалистом по взрывчатым веществам. Его познания значительно помогли партизанам в операциях по подрыву железнодорожных путей и уничтожению вокзалов в городах Гуви и Труа-Пон, которые обеспечивали передвижение немцев из Германии в Льеж и Люксембург.

Мемориал в Мане увековечил подвиг двоих участников партизанской группы: Алексея Гвоздарева и Вила Капустина. В декабре 1944 во время Арденнской операции они откликнулись на просьбу американских солдат помочь с эвакуацией населения из города Гран-Аллё в соседние Мане и Эрзе перед началом наступления гитлеровцев. Под командованием капитана Джона Сандерса (США) была начата операция, в ходе которой Гвоздарев и Капустин вывозили мирных жителей из города на джипе, которым управлял Жан Густен, также участник "Валлонских коммандос". Во время одного из рейсов партизаны столкнулись с немецкой танковой колонной. Их машина была уничтожена, советские бойцы погибли.

Мемориал в их честь находится в том месте, где Густен, единственный, кто выжил из состава экипажа, последний раз видел их живыми. Мемориал был установлен по инициативе бельгийской стороны.