Байден обещал новые рекомендации по ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал обнадеживающим решение американского регулятора одобрить применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. Как отмечается в распространенном в понедельник заявлении президента, в ближайшее время стоит ожидать новых рекомендаций федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

"Безопасные и эффективные вакцины сдерживают распространение вируса, спасают тысячи жизней и позволяют миллионам американцев начать возвращаться к нормальной жизни, - сказал Байден. - В ближайшие дни мы услышим больше от федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний об их рекомендациях".

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США издали 27 апреля рекомендации, согласно которым теперь разрешено находиться на улице без защитных масок вне зависимости от наличия или отсутствия у жителей прививки от коронавируса. Тем же, кто прошел полную вакцинацию, можно забыть о маске даже на небольших уличных встречах на улице или во время посещения открытых веранд кафе и ресторанов в окружении посторонних людей.