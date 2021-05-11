Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,05

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник остался на уровне 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу. В Москве он снизился с 1,23 до 1,18, в Нижегородской и Московской областях составил соответственно 1,07 и 1,06, в Санкт-Петербурге - 1,01.

В Ростовской и Свердловской областях коэффициент равен 0,98, в Красноярском крае - 0,97, в Иркутской области - 0,95, в Воронежской - 0,93, в Самарской - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.