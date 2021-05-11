Парк развлечений при содействии "Союзмультфильма" планируют создать в Геленджике

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Власти Геленджика обратились в дирекцию киностудии "Союзмультфильма" с предложением о создании в городе тематического пака развлечений, ведутся переговоры, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Власти города Геленджика вышли с предложением к киностудии "Союзмультфильм" об организации тематического парка. В настоящее время переговорный процесс находится в начальной стадии", - сообщили в пресс-службе.

В киностудии ТАСС уточнили, что у "Союзмультфильма" есть опыт организации мультимедийных центров "Союзмультпарк": первый такой центр открыт в Москве на ВДНХ в 2021 году, с предложениями о создании аналогичных парков развлечений обратились еще два региона - Пермский край и Республика Татарстан.

Геленджик является одним из основных курортов Краснодарского края. В городе вначале 2000-х годов был открыт парк экстремальных развлечений, там находилось самое большое в России колесо обозрения, его высота составляла 80 м, летом 2008 года парк закрыли, сейчас в Геленджике нет подобных крупных развлекательных пространств.