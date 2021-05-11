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Стрельба в школе в Казани

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Председатель Духовного управления мусульман России заявил, что грех нападения на школу в Рамадан равен убийству всего человечества

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе №175, заявив, что расправа над детьми во время священного месяца Рамадан по степени греха равна убийству всего человечества.

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"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и многомиллионной мусульманской уммы [общины] выражаю соболезнования и разделяю боль и безутешное горе семей погибших. Поступок учинившего расправу над детьми в священный месяц Рамадан не только осуждается, но по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества. <…> Сегодня все российское общество и вся наша умма находятся в молитве. Мы молим Аллаха принять души безвинно погибших и удостоить их места в райской обители", - говорится в обращении муфтия, текст которого был предоставлен ТАСС во вторник пресс-службой духовного управления.

Теги
РоссияГайнутдин, Равиль ИсмагиловичСтрельба в школе в Казани
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