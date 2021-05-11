Россия высказалась в ООН за запрет чествования легионеров "Ваффен СС" в Латвии

ЖЕНЕВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия заявила в ООН о своей крайней обеспокоенности регулярным проведением в Латвии мероприятий, оправдывающих нацизм. При рассмотрении во вторник доклада этой республики на 38-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека российская делегация рекомендовала запретить собрания в память легионеров "Ваффен СС" и осудить почитание приспешников нацистов.

"Крайне обеспокоены организацией в Латвии регулярных мероприятий, оправдывающих нацизм. Рекомендуем запретить ежегодные собрания в Риге в память легионеров "Ваффен СС" и решительно осудить любые попытки почтить память тех, кто сотрудничал с нацистами", - заявила на заседании Рабочей группы представитель российской делегации Кристина Сукачева.

Как подчеркнула дипломат, обеспокоенность вызывает также положение языковых меньшинств и жителей Латвии, являющихся "негражданами". "Рекомендуем обеспечить полную реализацию ими их прав и содействовать их интеграции в латвийское общество без какой-либо дискриминации", - сказала представитель делегации РФ. В частности, необходимо упрощение процесса натурализации "неграждан", предоставление им равного доступа к трудоустройству, образованию, здравоохранению и социальному обеспечению. Риге рекомендовано "пересмотреть Закон о государственном языке, дискриминирующий языковые меньшинства во вопросах трудоустройства и взаимодействия с органами власти", а также привлечь к ответственности "виновных в давлении на русскоязычные СМИ, а также в преследовании по политическим мотивам общественных деятелей и журналистов".

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия. Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, но, после того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.

Положение языковых меньшинств

В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году неграждане были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Минобрнауки Латвии разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась в 2019 году, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.