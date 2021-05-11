Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

ДУШАНБЕ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в школе в Казани.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"С глубокой скорбью и возмущением воспринял трагическое известие о крайне жестоком акте насилия в отношении учеников и персонала средней школы в Казани. Выражаю наши [народа Таджикистана] искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте главы государства.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан.