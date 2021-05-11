{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

В результате происшествия погибли девять человек

ДУШАНБЕ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в школе в Казани.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"С глубокой скорбью и возмущением воспринял трагическое известие о крайне жестоком акте насилия в отношении учеников и персонала средней школы в Казани. Выражаю наши [народа Таджикистана] искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте главы государства.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан.

Теги
ТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Власти Татарстана возьмут на себя похороны погибших при стрельбе в школе
Президент республики Рустам Минниханов также пообещал оказать помощь всем пострадавшим
Читать полностью