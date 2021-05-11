Карелия намерена стать пилотным регионом для тестирования схемы постковидной реабилитации

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 мая. /ТАСС/. Республика Карелия готова разработать комплексную программу реабилитации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, с возможностью ее применения в других регионах страны. Об этом во вторник на заседании комитета по здравоохранению сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

"При поддержке федерального уровня власти мы сможем сделать так, чтобы эта система работала не только у нас в регионе. У нас на самом деле есть прекрасные климатические санатории и курорты, есть отделения реабилитации, которые нужно развивать и усиливать, и самое главное есть специалисты, которые могут это реализовать. Мы готовы быть пилотным субъектом, готовы делиться этим опытом и с другими регионами нашей страны", - сказал Шандалович.

Председатель регионального парламента отметил, что на сегодняшний день в Карелии новую инфекцию перенесли более 44 тыс. человек. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом идет на спад, в медучреждения начинают обращаться уже переболевшие пациенты с осложнениями. Специалисты наблюдают, что коронавирус влияет не только на дыхательную систему организма: врачи сталкиваются и с проблемами в системе кровообращения, нервной системе. У переболевших возникают фобии, связанные со страхом заразиться в публичных местах, постоянным и избыточным мытьем и обработкой рук.

"Естественно, перед нами стоит вопрос по профилактике этих заболеваний и созданию программы по реабилитации пациентов, которые перенесли эту серьезную инфекцию. На наш взгляд, система реабилитации должна носить государственный характер, требуется внесение изменений, в том числе и в нормативные акты федерального уровня, и, безусловно, создание поэтапной системы реабилитации, которая бы включала в себя наряду с медицинской и социальную, и психологическую, и физическую реабилитации", - отметил Шандалович.

По решению депутатов Законодательного собрания Карелии на базе регионального парламента будет создана рабочая группа для формирования комплексной программы постковидной реабилитации. В нее войдут ученые, врачи республики, специалистов Петрозаводского госуниверситета, где уже есть наработки, к примеру, по методикам лечебной физкультуры непосредственно для постковидного состояния.

Кроме того, парламентский комитет рекомендовал Заксобранию направить обращение зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой и председателю федерального фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой с просьбой увеличить объем финансирования норматива на медицинскую реабилитацию, который на сегодняшний день не соответствует потребностям региона, даже без учета восстановления людей после коронавирусной инфекции. "В Республике Карелия медицинскую реабилитацию в условиях стационара после перенесенных заболеваний (инфарктов, инсультов, различных травм) могут получить лишь 3 тыс. человек, включая детей, что составляет треть пациентов, нуждающихся в такой реабилитации", - прокомментировал депутат Заксобрания региона Алексей Хейфец.